بسمة تهدد رامز جلال: الأيام دواير.. والأخير ساخرا: " اسمها الأيام دول"

وقعت الفنانة بسمة، ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، بحلقة اليوم من برنامج "رامز مجنون رسمي"، على قناة "MBC مصر".

وقالت الفنانة بسمة، إنها تحب رامز جلال على المستوى الشخصي، لكنها لا تحب ما يفعله في ضيوفه، ببرامج المقالب التي يقدمها.

وظهر الفنان رامز جلال على الهواء، بشكل مفاجئ، ما جعلها تصرخ، ليدخل الأخير في نوبة ضحك.

ولوّن رامز جلال، شعر بسمة، قائلًا: "والله عالمي، غمضي عنيكِ يا ولية، والله العظيم تحفة، المرأة الزرقاء".

وسخر رامز منها، بسبب تهديدها إياه، بقولها "الأيام دواير"، ليرد: "دواير! اسمها الأيام دول يا عبيطة، دواير دي جديدة".

وصرخت بسمة على الهواء بسبب دوران كرسي الحقيقة التي كانت مربوطة فيه، بسرعة جنونية، وقالت موجهة حديثها لرامز: "عارف لو كان في معزة في قلبي تجاهك زمان النهاردة انتهت".

وقال رامز: "البت بسمة لما اتقلبت بقت بشرى، قدمي مهرجان الجونة يا بت".