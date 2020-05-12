بسمة تضرب رامز جلال.. والأخير يجذب بنطالها: "لابسة بطانة تحته؟"

وقعت الفنانة بسمة، ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، بحلقة اليوم من برنامج "رامز مجنون رسمي"، على قناة "MBC مصر".

واعتدت الفنانة بسمة، على رامز بالضرب، في نهاية الحلقة، انتقاما منه لقسوة المقالب التي تعرضت لها على الهواء.

وأثناء محاولة الوصول إليه، سقطت في حوض ماء كبير، ليحاول رامز أن ينتشلها منه، لكنها شدته إليه، ليسقط فيه، قائلةً: "يا حيوان".

ونجحت بسمة في الخروج من الحوض قبل رامز، لكن رامز شدها من بنطالها، لتصرخ الأخيرة، قائلةً: "البنطلون هيقع"، ليسخر منها رامز قائلًا: "لابسة إيه تحته؟! بطانة دي ولا إيه؟!".