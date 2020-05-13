برلماني: اختيار الإرهابية توكل كرمان بـ"حكماء فيسبوك" سقطة كبيرة

وجه النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، انتقادات حادة لشركة فيسبوك بعد قرارها باختيار الإرهابية توكل كرمان ضمن مجلس مراقبة المحتوى، مؤكدا رفض عدد كبير من الحقوقيين ورواد السوشيال ميديا لهذا القرار لاسيما أن كرمان الإخوانيه ارتكبت العديد من الجرائم التي لا تغتفر بحق شعب اليمن والشعوب العربية باعتبارها بوقا لجماعة الإخوان الإرهابية وساعدت بشكل كبير على نشر العنف والكراهية من خلال التحريض على الإرهاب عقب الربيع العربي ومارست دورا تخريبيا في بلدها حتى استقرت في إسطنبول لمواصلة التحريض على العنف والإرهاب من هناك.

كشف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الدور القطري المشبوه في تسهيل حصول الإرهابية توكل كرمان على جائزة نوبل من خلال الرشاوي المالية، حيث استغلت حصولها على الجائزة في التنقل بين دول العالم لجمع الأموال الحرام وتحويلها إلى التنظيمات الإرهابية برعاية تركية قطرية.

وأضاف أن وجود توكل كرمان ضمن مجلس حكماء فيسبوك سوف يساعدها على استغلال هذا الأمر لفرض الرأي وتصفية الحسابات مع المعارضين لها لأها أبعد ما تكون عن قبول الرأي الآخر نظرا لإنتمائها المعروف للجماعة الإرهابية.

وثمن رئيس لجنة الاتصالات فعاليات الحملة الدولية التي انطلقت مؤخرا عبر السوشيال ميديا على مستوى العالم لسحب جائزة نوبل من توكل كرمان على خلفية استمرار دعمها للإرهاب وتحريضها ضد الأنظمة العربية بعد أن سقطت مصداقيتها التي اكتسبتها زورا عبر منحها هذه الجائزة بالرشاوي عام 2011.