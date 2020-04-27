الحلقة الرابعة من الفتوة.. ياسر جلال ينقذ مي عمر

الملثم المجهول ظهر في مكان خطف ليل ابنة فتوة الجمالية.. هكذا بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الفتوة، للفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر، الذي يعرض عبر قناة "الحياة"، في الساعة الثانية عشرة صباحا.

تفاصيل الحلقة الرابعة من مسلسل الفتوة

وخلال أحداث الحلقة، اكتشف المعلم صابر أبو شديد "خليل أحمد" اختفاء ابنته ليل "مي عمر"؛ ليجمع جميع رجاله من بينهم شقيقها عزمي "أحمد صلاح حسني" من أجل البحث عنها.

وفي نفس الوقت الذي يبحث فيه جميع رجال أبوشديد عن ليل في مكان العربجية الذين طردوا من الجمالية، استطاع الأسطى حسن "ياسر جلال" إنقاذ ليل من إيدي الأعور ورجاله، ممسكا بيدها هاربا بها على ظهر حصانه.

"أنت فتوة الغلابة".. هكذا نادت ليل الأسطى حسن، راوية له أنها رأته في الودع؛ ليتركها تذهب إلى منزلها

مسلسل "الفتوة"، بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث المسلسل، في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء، وتدير شؤونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسؤولية الأهالي.