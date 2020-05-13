صور.. تكثيف تطهير وتعقيم مدارس دمياط بعد استلام الأبحاث لمواجهة كورونا

تابع إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، تنفيذ الخطط الإجرائية والاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا بعد انتهاء العمل في لجان استلام المشروعات البحثية الورقية بمدارس إدارة دمياط التعليمية، بحضور عبدالرازق الزيني وكيل مديرية التربية والتعليم نيابة عن السيد عادل عثمان مدير المديرية وعبدالعليم جمعة مدير عام إدارة دمياط التعليمية.

وتفقد نائب المحافظ أعمال التطهير والتعقيم بمدرسة اللغات الرسمية وعمر مكرم الابتدائية ودمياط الإعدادية بنين والشاعر الأسمر الابتدائية ودكتور حسن الزيات الابتدائية.

وخلال تفقده أكد نائب المحافظ على استمرار أعمال التطهير والتعقيم في جميع مدارس المحافظة يوميا بعد استلام الأبحاث، وذلك بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والجهات المعنية والمختصين في تنفيذ تلك الأعمال، وذلك للحد من خطر انتشار الفيروس بكافة أنحاء المحافظة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم لمدارس المحافظة يوميا بعد استلام المشروعات البحثية ورقيا من الطلاب وأولياء الأمور، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.