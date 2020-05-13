المتهم بقتل زوجته يكشف سبب جريمته: رفضت تحضر الأكل

"رفضت تحضر الأكل.. حصلت خناقة مسكت السكين وقتلتها"، هكذا اعترف الشاب الثلاثيني المتهم بقتل زوجته في منطقة المناخ بمحافظة بورسعيد بتفاصيل جريمته أثناء مثوله أمام قاضي المعارضات لنظر قرار تجديد حبسه.

وعقب انتهاء المتهم من أقواله، أصدرت المحكمة قرارا بحبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

أعادت القوات المتهم مرة أخرى إلى محبسه تحت حراسة أمنية مشددة، فيما ذكرت مصادر مطلعة أن النيابة العامة استعجلت تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية، وتحريات المباحث النهائية، تمهيدا لصدور قرار بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية خلال أيام.

وذكرت معاينة رجال المباحث لمسرح الجريمة، "أن هناك بعثرة في محتويات الشقة.. وعُثر على جُثة الزوجة غارقة في دمائها، ومصابة بطعنات عدة في مختلف أنحاء جسدها".

وناظرت النيابة الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وحرزت النيابة السلاح المستخدم في الجريمة "سكين" ورفعت البصمات.

وناقشت القوات عددًا من الجيران والشهود، والذين أكدوا أنهم سمعوا صوت مشاجرة بين المجني عليها والمتهم، وفور وصولهم لمعرفة أسباب الشجار فوجئوا بالمتهم يحمل سكينًا وملابسه ملطخة بالدماء، والزوجة ملقاة في صالة الشقة جثة هامدة غارقة في دمائها.