ترشيح 3 معلمين من "غرب المنصورة" لتقديم مراجعة ليلة الامتحان

استقبل يحيى السيد باشا مدير عام إدارة غرب المنصورة التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم، معلمي إدارة غرب المنصورة والذين تم ترشيحهم من قبل وزارة التربية والتعليم، لتقديم مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة، من خلال منصة البث المباشر على مستوى الجمهورية.

وبحسب بيان الإدارة فإن المعلمين المكلفين هم: منى حسني مدير المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا والمشاركة في تدريب المعلمين على كيفية الإعداد والتحضير للتعليم عن بعد، كذلك تقديم مراجعة ليلة الامتحان في مادة الأحياء، وعبد الله عبد العال معلم خبير اللغة الفرنسية تقديم مراجعة ليلة الامتحان في مادة اللغة الفرنسية، والسيد عبد الباقى معلم خبير الرياضيات تقديم مراجعة ليلة الامتحان في الرياضيات.

وأعرب مدير الإدارة التعليمة، عن سعادته بهذه النماذج المشرفة التي تفخر بهم الإدارة، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والإبداع، كما نقل لهم خالص تحيات علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية مع كل الأمنيات بدوام التوفيق والتميز.