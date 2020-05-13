الإسماعيلية تنهي تجهيزات 37 لجنة للثانوية العامة

استعدت محافظة الإسماعيلية لمارثون الثانوية العامة، والذي سوف يبدأ في السابع من يونيو المقبل، بعقد بروتوكولات مع الجهات المعاونة وتظهير وتعقيم اللجان بالإدارات الثمانية بالمحافظة.

وأكد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، انتهاء استعدادات التجهيز لماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، المقرر انطلاقها 7 يونيو وحتى 3 يوليو المقبل، وأنه جار الانتهاء من تجهيزات مقار اللجان، وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين، مؤكدا على بذل أقصى الجهود من كافة الأجهزة المعنية لتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاته

وأشار قبيصي، إلى أن عدد اللجان هذا العام 37 لجنة موزعة على مراكز ومدن المحافظة، من المقرر أن تستقبل 10584 طالبا، منها 16 لجنة داخل مدينة الإسماعيلية، وسوف تشمل كل لجنة 14 طالبا فقط، كما سيجرى رش وتعقيم اللجان، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنه تمت مخاطبة جميع الإدارات التعليمية بتعقيم المدارس التي سوف تشهد لجان الثانوية العامة وتجهيزها من الآن وتوفير كافة الإحتياجات وتجهيز الاستراحات للمراقبين من خارج المدينة، كما تم التنسيق مع مديرية الأمن بموجب بروتوكول التعاون بتأمين اللجان والكنترول الرئيسى بالمجمع التعليمي ونقل الأسئلة من اللجان إلى الكنترول.

صور

أعمال تطهير اللجان