اقتصادي: مصر هيأت بيئة استثمارية في ظل تفشي كورونا

وصف الخبير الاقتصادي مصطفى أبو زيد، اجتماع رئيس الوزراء مع عدد من المستثمرين والممثلين عن الشركات العالمية، بـ"غاية الاهمية وفي توقيت مناسب"، مبينا أنه تضمن استغلالا لفرص كبيرة خاصة بعد تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

وأضاف "أبو زيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، أنه من تداعيات فيروس كورونا هو توقف حركة التجارة العالمية، وتوقف حركة التوريد الذي كان يعتمد وبشكل كبير على الصين.

وأوضح أن الشركات العالمية تعيد النظر في التفكير على توزيع استثمارتها، وبالتالي توزيع مخاطر الاستتثمار ولذلك الحكومة المصرية تعلم هذا، خاصة أن مصر لديها العديد من المقومات؛ ما يؤهلها إلى جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك بعد الإجراءات التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية هيأت البيئة التشريعية من خلال صدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وحتى التعديلات الأخيرة التي طرأت على القانون.