تكريم الطلاب الفائزين في "معلومة في سؤال" بتعليم شمال سيناء

كرم عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم الأربعاء، الطلاب الفائزين في مسابقة معلومة في سؤال والتي نظمتها إدارة الموهوبين بالمديرية.

جاء هذا بحضور محمد السيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية حنان المداح مدير عام الشؤون التنفيذية، ومروة سالم مدير إدارة الموهوبين بالمديرية، ومحمود الكاشف رئيس مجلس الأمناء بإدارة العريش التعليمية، والذي بلغ عددهم خمسة عشر فائزا.

جدير بالذكر، أن الجوائز مقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم وعبدالقادر العلاقمي مدير مكتب وكيل الوزارة مشاركة منهما تخليدا لذكرى الطالب محمد عبد القادر العلاقمي.