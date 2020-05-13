محافظ شمال سيناء يوجه بالانتهاء من كافة المشروعات خلال الشهر الجاري

أصدر اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء توجيهاته بإنهاء العمل في كافة المشروعات وختام الأعمال نهاية الشهر الجاري، موجها شكره للعاملين بالقطاع الطبي والصحة لجهودهم الفعالة في الحفاظ على خلو محافظة شمال سيناء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتعاون باقي الأجهزة والجهات المعنية.

فيما أعلن أن محافظة شمال سيناء كانت أولى محافظات الجمهورية في اتخاذ الإجراءات اللازمة والتزام الأهالي بالقرارات الوزارية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مثل منع التجمعات وإقامة الأفراح والعزاء وتخفيض عدد العمالة في المصالح الحكومية وكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات العزل والتقصي مع مختلف الحالات .

جاء هذا في حضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ والسكرتير العام بديوان عام المحافظة ومحمد عبد الخالق مدير عام إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة ورؤساء مجالس المدن والجهات المعنية.