ماجدة منير عن استشهاد "مارد سيناء" في الاختيار: زعلت.. يا رب الناس تتعظ

عبرت الفنانة ماجدة منير، إحدى المشاركين في مسلسل الاختيار، عن تأثرها بمشهد استشهاد البطل محمد شويقة الملقب بـ"مارد سيناء": "لما شوفت وهو بيجري ناحية الإرهابي وبينفجروا زعلت عليه أوي، المسلسل بيفكرنا بالشهداء، ربنا يرحمهم كلهم، ومشهد استشهاد الجنود وقت المدفع في رمضان كان مشهد مؤثر جدا، يارب الناس تتعظ".

وتابعت "ماجدة"، خلال استضافتها ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، والذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، أنها تشعر بالفخر والسعادة لأنها شاركت في نجاح عمل فنى راقٍ مثل مسلسل الاختيار: "أنا ليا 4 أيام مبنامش من ردود الافعال الجميلة اللي كل يوم بقرأها".

وأشارت إلى انه تم ترشيحها لهذا الدور مخرج العمل بيتر ميمي، وذلك بعد مشاركتها معه في مسلسل "كلبش 2"، لافتة إلى أن المخرج وضعها في دور "مرسوم عليها" وهو يعلم أنها ستؤديه كما يريد، مبينة أن أغلب التعليقات أكدت أنها من سكان سيناء الأصليين؛ مما كان يثير سعادتها لاتقانها الدور واللهجة.