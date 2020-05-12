ماجدة منير: السيناريو مكتوب بحرفية وممثل المسرح يقدم كافة الأدوار

ضم مسلسل الاختيار عدداً من كبار الفنانين وضيوف الشرف الذين نالوا إشادات من قبل الجمهور والنقاد، منهم الفنانة ماجدة منير، التى تعتبر من أبرز الشخصيات التى علقت بأذهان المشاهدين، والتى قدمت شخصية أم أحد الإرهابيين الذى فجر نفسه فى عملية إرهابية، ولكن الشهيد «المنسى» ظل يساعدها ووقف بجانبها. وتعد الفنانة ماجدة منير واحدة من كبار فنانى المسرح فى مصر كما قدمت عدداً من الأعمال فى الدراما التليفزيونية بالأعوام السابقة، وعن مشاركتها فى مسلسل الاختيار قالت إن مرشحها للعمل هو المخرج بيتر ميمى. وعن استعدادها لتقديم شخصيتها فى المسلسل قالت «ماجدة»: «الاستعداد الأكبر كان فى العمل على إتقان اللهجة السيناوية، لأنها تعتبر من أهم تفاصيل الشخصية»، وأوضحت «ماجدة» أن الإنتاج اهتم بكافة تفاصيل العمل من ضمنها الحرص على وجود مصحح للهجة السيناوية، الذى ساعدها كثيراً فى التدريب وصولاً لإتقان اللهجة خلال المشاهد.

وعن نجاح أدائها وتقديم إحساس حقيقى للشخصية التى تقدمها، أكدت «ماجدة» أن الفضل يعود فى ذلك للسيناريو المكتوب بشكل مميز للسيناريست باهر دويدار، حيث استطاعت كممثلة أن تحصل على الإحساس الذى تؤديه، مؤكدة أن السيناريو المكتوب بحرفية شديدة يساعد الممثل فى تقديم وتجسيد دوره بشكل أفضل. كما أضافت «ماجدة» أن من العوامل الأساسية فى نجاح تقديم شخصيتها بهذا الشكل أيضاً كان المخرج بيتر ميمى، فقد جلسا معاً وتحدثا فى كافة تفاصيل الشخصية سواء الخارجية أو الإحساس الداخلى لها. وترى الفنانة ماجدة منير أن الفنان المسرحى يتعلم منذ البداية الصدق فى الأداء، لذلك يكون قريباً من الجمهور دائماً، وأضافت أنها تعمل بالمسرح منذ ما يقارب الأربعين عاماً.