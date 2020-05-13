القنطرة شرق تواصل حصاد 10 آلاف طن قمح هذا العام

أعلن اللواء عمر إدريس رئيس مدينة القنطرة شرق، أنه في إطار السعي لزيادة المساحات المنزرعة من القمح للعمل على توفير احتياجاتنا من هذة السلعة الاستراتيجية وبداية موسم الحصاد بأرض الفيروز بالقنطرة شرق بلغت المساحة المنزرعة بالقمح، هذا العام حوالي 10 آلاف فدان.

وبلغت إنتاجية الفدان حوالي 12 إردبا ولليوم الثاني يتم متابعة موسم الحصاد بحضور أحمد الإسناوي نائب رئيس المركز والمدينة، ومحمد علي سكرتير المركز والمدينة وأشرف سعد مدير إدارة التموين وحمدي عبدالوهاب مدير الإدارة الزراعية ومحمد صابر مساعد رئيس المدينة، وسيد عبدالسميع نقيب الفلاحين ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأشار إدريس، إلى أنه تم متابعة مراحل الحصاد وتفقد مزرعة تقاوي البطاطس بنفس المزرعة، وصوامع التخزين بالقنطرة حيث يوجد 12 خلية تخزين سعة الخلية 5 أطنان وقد تفقد الجميع مراحل التخزين بداية من الموازين وآخذ العينة، وباقي مراحل التخزين، مؤكدا على بذل قصارى الجهد لتوفير احتياجات المزارعين من الأسمدة المصرح بها وكذلك توفير الوقود.

وأكد المهندس محمد عودة رئيس لجنة الاستلام، أنه بلغ ما تم توريده حتى اليوم إلى الصوامع 15507 طنا منها 7877 طنا من مزارع القنطرة شرق و7630 طنا من مراكز التجميع بالغرب وقد بلغت أسعار الاستلام هذا العام، درجة نظافة 22.5 السعر للأردب 670 جنيها، درجة نظافة 23 سعر الأردب 685 جنيها، درجة نظافة 23.5 سعرالأردب 700 جنيه.