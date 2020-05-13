تخفيض أعداد أطباء التمريض إلى النصف بجامعة أسيوط لمواجهة كورونا

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن قراره بتخفيض العدد القائم بالعمل من أطباء التدريب في فترة الامتياز إلى النصف، وذلك ضمن خطة الجامعة الهادفة إلى وضع الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد على رأس أولوياتها، والعمل على توفير لهم سبل الحماية والوقاية تزامناً مع الهجوم الشرس لفيروس كورونا المستجد على معظم دول العالم وفي ظل قدرته على الانتشار الواسع بين الأفراد.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أنه تم تعميم القرار على السادة أعضاء هيئة التدريس المشرفين على تدريب أطباء الامتياز، والذي يقدر عددهم أكثر من 400 طبيباً متدرباً، كما تم التنسيق مع الدكتور عصام ظريف مدير البرنامج التدريبي لمتابعة تقديم المحاضرات التفاعلية للطلاب على نحو إلكتروني وتيسير حضورها للطلاب أون لاين، على أن يتم تنظيم برنامجاً مكثفاً لتعويض المتدربين بعد انتهاء الجائحة بإذن الله.