عاجل.. مدبولي يوجّه الوزارات بضبط وترشيد النفقات

طالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن تبدأ كل وزارة من وزارات الحكومة، تنفيذ خطة لضبط وترشيد النفقات.

وقال مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، إنّ ذلك يأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم حالياً بسبب تداعيات جائحة كورونا، معربا عن أمله في ألا تطول هذه الفترة، ونتجاوز هذه المرحلة في القريب العاجل.

كان رئيس الوزراء، ناقش خلال ترؤسه اليوم اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية " فيديو كونفرانس"؛ عددا من الموضوعات والقضايا التي تفرض نفسها على أجندة الحكومة في الفترة الراهنة، ولاسيما تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتغلب على هذه التداعيات، والاستعداد لمرحلة ما بعد زوال هذه الأزمة.