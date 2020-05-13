البابا يناقش تدريب 1000 معلم تربية دينية مسيحية مع "التعليم"

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الدكتور عبدالله حنا رئيس المكتب الفني لتوجيه التربية الدينية المسيحية بوزارة التربية والتعليم.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي حضر اللقاء، إنّ رئيس المكتب الفني عرض على البابا نتيجة المسابقة البحثية المسيحية لمراحل التعليم المختلفة والتي شهدت مشاركة 45149 متسابقا من مختلف المراحل التعليمية إلى جانب ذوي القدرات الخاصة والمكفوفين والوافدين.

وأضاف حليم، أنّه جرى خلال اللقاء مناقشة موضوع تدريب 1000 معلم تربية دينية مسيحية، وجرى الانتهاء فيه من تدريب 480 معلما، بالتعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكذلك موضوع بنك المعرفة للتربية الدينية المسيحية.

وقدم البابا، الشكر للدكتور عبدالله حنا على الجهد المبذول لتطوير مادة التربية الدينية المسيحية، وصقل مهارات معلميها وإكساب الطلاب قدرٍ وافٍ من المعرفة.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالاشتراك مع لجنة التعليم والبحث العلمي ببيت العائلة المصرية، أعلنت في شهر ديسمبر من العام الماضي عن المسابقة البحثية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية، إذ تمنح الكنيسة الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى جوائز مالية.