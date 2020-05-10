الكنيسة توقع بروتوكول "بنت الملك" مع بنك ناصر الاجتماعي

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم، الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنّ اللقاء شهد توقيع بروتوكول التعاون بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبنك ناصر الاجتماعي، فيما يخص مشروع "بنت الملك" الذي يهدف إلى إصدار دفاتر توفير خاصة لزواج الفتيات القاصرات عند بلوغهن سن الزواج، ممن تساهم الكنيسة في دعمهن بالاشتراك مع أسرة الفتاة، والراغبين في تقديم الدعم والمساعدة من أبناء الكنيسة، ما يسهم في تدبير احتياجات الفتيات المقبلات على الزواج بشكل لائق.

وأضاف حليم، في بيان له، أنّه وقّع العقد من جانب الكنيسة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة والمشرف على أسقفية الخدمات، ومن جانب بنك ناصر الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.