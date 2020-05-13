عاجل.. مدبولي: عدد العائدين من الخارج قد يصل لـ16 ألف مواطن

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ هناك متابعة يومية لملف عودة المصريين العالقين من الخارج.

وأضاف مدبولي، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم عبر تقنية فيديو كونفرانس، أنّه من المتوقع أن يصل عدد العائدين منهم خلال هذه الفترة إلى أكثر من 16 ألف مصريّ.

ووجّه رئيس الوزراء، الشكر للوزارات والجهات المعنية وكل من أسهم بجهود مضنية لإتمام هذا الملف، ولا سيما في ضوء أنّ أعداد المصريين الذين يعودون حاليا كبيرة للغاية، إذا ما قورنت بأعداد العالقين في دول أخرى كثيرة.

وأضاف رئيس الوزراء، أنّ الدولة اتخذت الإجراءات كافة للعمل على تجهيز أماكن الإقامة والإعاشة، وكذا المتابعة الطبية، وتحملت الكثير لتنفيذ ذلك من أجل أبنائنا العالقين.

كان رئيس الوزراء، ناقش خلال ترؤسه اليوم اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية " فيديو كونفرانس"؛ عددا من الموضوعات والقضايا التي تفرض نفسها على أجندة الحكومة في الفترة الراهنة، ولاسيما تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتغلب على هذه التداعيات، والاستعداد لمرحلة ما بعد زوال هذه الأزمة.