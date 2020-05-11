 توريد 95 ألف و885 طن قمح لصوامع المنوفية

تابع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية انتظام عمليات استلام الأقماح الجديدة بالصوامع والشون بنطاق المحافظة، مشددا على ضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتسهيل على المزارعين وتذليل كافة العقبات التى تعوق عمليات التوريد حفاظا على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة .

وأكد المحافظ أن إجمالى ما تم توريده منذ بداية موسم حصاد هذا العام بلغ 95 ألف و885 طن قمح، وأن ما تم توريده اليوم 4 ألاف و82 طن قمح ، مشيراً إلي أن معدلات التوريد تسجل زيادة هذا العام مقارنة بالعام الماضي .

كما وجه "أبو ليمون" بضرورة إزالة جميع المعوقات، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، مشدداً علي الالتزام بالنظافة التامة داخل جميع المواقع وخارجها مع إلتزام جميع اللجان المسوقة بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والمتابعة المستمرة للجان الفرز والاستلام وفقاً للضوابط المعمول بها . ومن جانبه، أشار وكيل وزارة التموين إلي أن هناك لجان مشكلة للمرور على الشون والصوامع للتأكد من الالتزام التام بكافة إجراءات الأمن الصناعي والحماية .