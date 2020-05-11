صور.. محافظ المنوفية يصدر قرارا بعزل قريتين بسبب كورونا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، تشكيل لجنة برئاسة خالد النمر رئيس مركز ومدينة قويسنا لتطبيق إجراءات العزل على قرية ابنهس مركز قويسنا بحضور قوات الشرطة وتم غلق المحلات بالقرية.

ويأتي قرار الإغلاق بعد ظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

كما تم تطبيق إجراءات العزل وغلق المحلات بقرية طه شبرا مركز قويسنا بالتنسيق مع الشرطة واللجنة المشكلة، بحضور قوات الشرطة والمسؤولين في الوحدة المحلية بقويسنا.

فيما أكد رئيس المدينة أن العزل يأتي تطبقا لتعليمات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية.

وأكد مصدر مسؤول بالوحدة المحلية لمركز ومدينة، أن القريتين سجلا عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا والذي تم نقلهم إلي العزل الصحي في المستشفيات المختلفة، مؤكدا أن العزل يشمل منع تحرك المواطنين طوال اليوم، بالإضافة إلي غلق مداخل القرية ومنع دخول أو خروج أي شخص إلا للعاملين في المجال الطبي.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر إسمه، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن محافظ المنوفية وافق على العزل الكامل للقريتين لمدة أسبوع، مشددا على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لقرار الحظر.