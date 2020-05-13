ألمانيا تعتزم تخفيف الضوابط على حدودها نهاية الأسبوع

تعتزم ألمانيا البدء في تخفيف الضوابط على حدودها نهاية هذا الأسبوع بعد شهرين من القيود، وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، اليوم، إن التشديدات على الحدود مع لوكسمبورج سترفع بعد يوم الجمعة المقبل.

وستفتح البلاد جميع المعابر الحدودية مع فرنسا وسويسرا والنمسا، وستقيم السلطات نقاط تفتيش بدلاً من عمليات تفتيش منتظمة.

وأضاف الوزير الألماني، أن الهدف من ذلك هو استعادة عملية السفر الحر عبر هذه الحدود الثلاثة في 15 يونيو المقبل طالما كان وضع وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" مستقرا.

وفرضت ألمانيا تدابير تفتيش صارمة على حدودها مع فرنسا وسويسرا والنمسا ولوكسمبورج والدنمارك في 16 مارس الماضي، ولم يُسمح للأشخاص "الذين ليس لديهم سبب وجيه للسفر" بالمرور.

وأغلقت بولندا المجاورة ولجمهورية التشيك حدودها الشرقية.

وقال زيهوفر إن ألمانيا مستعدة لتخفيف القيود على الحدود مع الدنمارك، لكن الدنمارك بصدد التشاور مع جيرانها الآخرين.