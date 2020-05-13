جامعة سوهاج تشكل لجنة للرد على ملاحظات تقرير "تجديد اعتماد كلية الطب"

أصدر الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج قرارا بتشكيل لجنة من إدارة كلية الطب والمراجعين الداخليين للجامعة، وذلك للرد على ملاحظات التقرير المبدئي الذي تلقته كلية الطب من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بعد زيارتها للكلية لتجديد اعتمادها خلال الفترة من 2 إلى 4 مارس الماضي.

ووجه رئيس الجامعة أعضاء اللجنة إلى سرعة إنجاز الرد خلال الفترة القانونية التي حددتها الهيئة ومدتها 14 يوما من تاريخ تلقي التقرير مع الالتزام بالقواعد الموضوعة، وذلك في ضوء ما ورد بالإصدار الثالث من دليل الاعتماد الصادر من معايير ومؤشرات وممارسات الرد على التقرير.