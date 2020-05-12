رئيس "مشروعات النواب": البرلمان سيعقد جلساته الأحد المقبل

أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن المجلس سيواصل انعقاده الأحد المقبل لمناقشة وإقرار عدد من القوانين العالقة وذلك للانتهاء منها قبل أجازة عيد الفطر المبارك .

وأشار مرعي، فى تصريح لـ"الوطن": أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والمستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب بذلا جهدا كبيرا لاحتواء أزمة فيروس كورونا كوفيد 19، من خلال عدد من الإجراءات الاحترازية التى ساهمت فى تقليل فرص الإصابة بالفيروس.

وطالب مرعي باستمرار المجلس في عمله التشريعي والرقابي، لدعم الدولة المصرية. وقال: قلوبنا مع النائبة شيرين فراج بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا، ونحن جميعا فداءا لهذا الوطن.