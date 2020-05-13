"وكيل النواب": فحص 12 نائبا مخالطين لشيرين فراج المصابة بكورونا

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه بعد ذهاب النائبة شيرين فراج لفحص نفسها تبين إصابتها بفيروس كورونا، وبعد البحث عن المخالطين لها وجد أنهم 12 نائبا ونائبة، وذلك أثناء حضورها آخر جلسة عامة في مجلس النواب: "بنعمل تتبع لهم، وفيهم ناس كتير منهم واخدين حذرهم ومش هيتصابوا".

وأضاف "وهدان" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "على مسؤوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الدولة قامت بصرف الكثير من الأموال الفترة الماضية لتحسين المدن الجامعية واتخاذ لإجرءات وقائية أشد لعدم تفشي فيروس كورونا، بخلاف تجهيزات مدن جامعية مراكز شباب لاستقبال لمصابي فيروس كورونا: "لازم يبقي عندنا قدر من المسؤولية".

وطالب وكيل مجلس النواب بإعلان حظر كامل خلال عيد الفطر القادم لعدم انتشار فيروس كورونا أو 15 يوما حتى تظهر ردود فعل إيجابية لعدم ارتفاع أعداد مصابي الفيروس، مشيرا إلى أنه من المتوقع بأن يقوم المجلس بفحص كافة نوابه أثناء دخولهم لقاعة المجلس وحضور الجلسات.