تعليم الإسماعيلية تستعد لامتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن الاستعدادات تتواصل قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة والمقرر لها 7 يونيو المقبل، وتستمر حتى 5 يوليو من الشهر التالي، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات من خلال 37 لجنة موزعة على 8 إدارات منها 16 لجنة داخل مدينة الإسماعيلية.

وأضاف قبيصي، خلال اجتماع مع مدراء الإدارات التعليمية اليوم الأربعاء، أنه تم التأكيد على عدد من البنود والتعليمات الخاصة بالامتحانات والواردة من وزارة التربية والتعليم وأبرزها أن كل لجنة يجب أن يكون الأثاث بها مناسب لأعمار الطلاب وخاصة اللجان التي تعقد بالمدارس الابتدائية وطبقا للسعة القصوى للجنة والتي تحددت بـ14 طالبا فقط ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وكذلك متابعة الأدوات وجميع التجهيزات التي تتصل بعملية الامتحان.

وأشار مدير تعليم الإسماعيلية، إلى أنه تم التواصل مع فرع التأمين الصحي بالنسبة للجان التي يخضع طلابها لنظام التأمين الصحي أو بمديرية الشؤون الصحية التي لايخضع طلابها لنظام التأمين الصحي وإخطارها بمقار سير الامتحان، وذلك بهدف تزويد كل لجنة بصندوق الإسعافات قبل بدء الامتحان بيومين على الأقل بالإضافة إلى ندب طبيب واحد أو زائرة صحية بكل لجنة.

وأوضح الدكتور خالد خلف قبيصي، أنه تم إخطار مدير أمن الإسماعيلية بمقار سير اللجان لتعيين الحراسة اللازمة بالإضافة إلى توفير دوريات على مدى الأربع والعشرين ساعة.

وتابع أنه تم تكليف أعضاء اللجنة الثلاثية بمتابعته لجان الامتحان وكذا تجهيز الاستراحات واللجان الاحتياطية والتاكيد علي نظافتها وتعقيمها وتطهيرها بكافة وسائل التطهير بما يحقق الغاية المرجوة عند الحاجة إليها.