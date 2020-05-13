وكيل "خطة النواب": لم أخالط نائبة كورونا.. ولست في الحجر الصحي

نفى ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، ما تردد عن عزله لمخالطة النائبة شيرين فراج التي أصيبت بفيروس كورنا، مؤكدا أنه لا يخضع لأي حجر صحي وبصحة جيدة.

وانتقد "عمر"، وجود قائمة تضم بعض أعضاء لجنة الخطة والموازنة تشير إلى خضوعهم للحجر الصحي وهو أمر غير صحيح، مشددا على أنه بصحة جيدة ولم يخالط النائبة المصابة رغم حضوره أحد اجتماعات اللجنة بحضور وزير التعليم.

وأكد وكيل البرلمان، لـ"الوطن"، أنه خلال الاجتماعات يتواجد على المنصة ويراعي كل الاشتراطات الاحترازية والصحية ومنها المسافات وارتداء الكمامة واستخدام المطهرات وعدم الاقتراب من أي نائب أو مسؤول.