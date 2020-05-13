أول رد من "خطة البرلمان" على مخالطة نائبة كورونا: لم تقترب منا

أكّد عدد من نواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدم تعرضهم للحجز الصحي، مشددين على أنَّ أعضاء اللجنة غير مخالطين للنائبة شيرين فراج عضو مجلس النواب التي أصيبت بكورنا وثبت إيجابية تحليلاتها أمس وأنهم لا يخضعون للحجر الصحي كما ردد البعض.

وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة لـ"الوطن"، إنَّ النائبة حضرت اجتماع اللجنة لمناقشة موازنة وزارة التربية والتعليم لم تخالط أعضاء اللجنة، مشيرا إلى أنه كوكيل للجنة كان جالسا على المنصة، وكذلك الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة ولم تقترب النائبة منهم إضافة إلى ارتدائهم جميعا الكمامات وتطبيق مسافات التباعد الاجتماعي وكل الإجراءات الصحية.

وأضاف "عمر"، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات بعد ذلك شارك فيها وزير المالية وممثلين من وزارات الاتصالات وهيئة البريد وجهاز الاتصالات وممثلي وزارة التخطيط وليس هناك أي اختلاط على الإطلاق.

الاجتماعات تعقد في قاعات الشورى ذات سعة 300 نائب.. ويحضرها 10 نواب وممثلي الحكومة والصحافة والموظفين فقط

بدورها، نفت ميرفت إليكسان عضو مجلس النواب، تطبيقها لاي حجر منزلي أو أي إجراء أو مسح، مشددة على أن هناك إجراءات وقائية قوية، مبينة أن الاجتماعات تعقد في قاعات الشورى التي تسعى لنحو 300 نائب بينما يحضر الاجتماع ما لا يزيد على 10 نواب وممثلي الحكومة والصحافة وموظفي اللجنة وباجمالي لا يصل الى 20 شخص مما يحقق التباعد مشددة على عدم مخالطتها للنائبة شيرين فراج

وكان الاجتماع الأخير الذي شاركت فيه شيرين فرج هو اجتماع لللجنة الخطة لمناقشة موازنة التعليم، ورصدت كاميرات المراقبة بمجلس النواب تحرك النائبة إلى عيادة المجلس حيث ترددت أكثر من مرة منها اليوم الأخير للجلسات ويوم الإثنين الماضي حيث خضعت لجلسة تنفس حيث كانت تشعر ببعض الأعراض.

وتتتبعت كاميرات مراقبة المجلس تحركات النائبة خلال الفترة الماضية، واتخذ بعض النواب الذين خالطوا "فراج" إجراءات عزل منزلي مع إجراء تحليلات.

ومن المنتظر أن يجري البرلمان مسح وتحليل لأي من يثبت مخالطته للنائبة شيرين فراج، خاصة أنه من المعروف أنها تتحرك كثيرا بين اللجان وفي أنحاء المجلس.

كما نفى أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية حضور النائبة شيرين فراج لاجتماع اللجنة الاقتصادية أو مخالطتها لنواب اللجنة، مشير إلى استمرار انعقاد اللجان والجلسات حيث أن المجلس اتخذ بالفعل كل الإجراءات الوقائية التي تحمي النواب حتى في حالة إصابة أحد أعضائه.