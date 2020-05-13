حملة موسعة لفض سوق سنهور الأسبوعي بالبحيرة

نفذت محافظة البحيرة، اليوم، حملات موسعة لفض الأسواق العشوائية، ومنع التجمعات للحد من الزحام، واستهدفت الحملات الأسواق العشوائية الأسبوعية التي تقام على أطراف المدن والقرى، بإشراف من الوحدات المحلية وشرطة المرافق.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، حملة بإشراف نائب رئيس المدينة لشؤون القرى، لفض تجمعات سوق سنهور الأسبوعي، وذلك حرصا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لرؤساء الوحدات بفض تجمعات الأسواق وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.