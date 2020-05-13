تحرير 9 محاضر لمخابز بلدية مخالفة بالرحمانية في البحيرة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية، برئاسة المهندس هشام عابدين، بالتنسيق مع مكتب تموين الرحمانية، حملة تموينية على المخابز البلدية والمحلات التجارية بالرحمانية، لضبط المخالفين والمتلاعبين بالسلع التموينة.

أسفرت الحملة عن ضبط 150 شيكارة عليقة، وزن 50 كيلو بدون بيانات، وتحرير 6 محاضر "نقص وزن" لمخابز بلدي، ومحضر توقف ومحضر مواصفات ومحضر عدم الاحتفاظ بالسجل لمخابز أخرى.

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية، وإنتاجهم خبز مطابق للمواصفات والأوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وشدد على استمرار حملات التفتيش والمتابعة المستمرة لكافة المخابز البلدية بدائرة المحافظة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.