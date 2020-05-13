رغم إصابة نائبة بكورونا.. البرلمان يعقد جلساته الأسبوع المقبل

قال المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، إنّ المجلس يعقد جلساته في موعدها المحدد يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وأضاف فوزي، لـ"الوطن"، أنّ جدول أعمال الجلسات البرلمانية سيتم إرساله إلى النواب اليوم، مرفقا معه مشروعات القوانين التي سيتم مناقشتها فى الجلسات العامة المقبلة، مؤكدا: :"لا نية لتأجيل انعقاد الجلسات".

وأوضح فوزي، أنّ الأمانة العامة اتخذت الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وجار تعقيم أروقة المجلس، وتشمل القاعة الرئيسية المخصصة لانعقاد الجلسات البرلمانية، وقاعات انعقاد اللجان البرلمانية والمكاتب الملحقة بها، والمركز الصحفي المخصص لعمل المحررين البرلمانيين.

وأوضح أنّ اللجنة لم تصدر أي توجيهات بعزل عدد من النواب الذين حضروا اجتماعات لجنة الخطة، وخالطوا النائبة الدكتورة شيرين فراج، التي تتلقى علاجها حاليا بعد التأكد من إصابتها بفيروس كورونا.

ولفت فوزي إلى أنّ الطب الوقائي بمجلس النواب راجع الكاميرات التي توضح الأماكن التي ارتادتها النائبة، وتبيّن أنّه من الصعوبة انتقال العدوى منها لباقي من خالطتهم، بسبب حرص المجلس على وجود مسافات آمنة بين الأعضاء.

وشدد الأمين العام للنواب، على حرص الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، على الاطمئنان على الحالة الصحية للدكتورة شيرين فراج بعد عزلها صحيا، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.

وكانت النائبة الدكتورة شيرين فراج، أعلنت أمس إصابتها بفيروس كورونا، وتخضع حاليا للعزل الصحي بمستشفى قصر العيني.