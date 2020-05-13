حبس تاجر مخدرات بحوزته 48 طربة حشيش بسفاجا

قررت نيابة سفاجا اليوم تجديد حبس المتهم "أشرف. ع. م" ٢٣ سنة بدون عمل 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في مخدر الحشيش في القضية رقم ٢٤٧٢ جنح سفاجا لسنة 2020

كان اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من العميد محمد دردير مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة سفاجا برئاسة المقدم مصطفى عكاشة والملازم أول محمد ماجد غزالي معاون المباحث من إلقاء القبض على "أشرف. ع" وبحوزته 48 طربة من مخدر الحشيش وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتعود الواقعة عندما القت قوة من ضباط مباحث قسم سفاجا برئاسة الملازم أول محمد ماجد غزالي معاون مباحث سفاجا على المتهم "أشرف. ع" ٢٣ عاما وبحوزته ٤٨ طربة حشيش داخل سيارة ملاكي بكمين سفاجا الأمني قبل دخولها البلاد بغرض الإتجار.

كانت وردت معلومات إلى المقدم مصطفى عكاشة رئيس مباحث القسم بدخول كمية من مخدر الحشيش إلى البلاد عبر كمين سفاجا بواسطة أحد الأشخاص في تجارة المخدرات وبعرض الأمر على المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر تم تقنين الإجراءات وتمكنت قوة أمنية برئاسة الملازم أول محمد ماجد غزالي من ضبط المتهم وبحوزته ٤٨ طربة حشيش بكمين سفاجا داخل سيارة ملاكي بحوزته.

واعترف المتهم أمام المقدم أحمد أنور مفتش مباحث قسم شرطة سفاجا بحيازته المخدرات بغرض الإتجار وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة والتي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.