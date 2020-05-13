 "الأسقفية ومصر الخير" يطلقان مبادرة لتوزيع الملابس على متضرري كورونا

أعلنت الكنيسة الأسقفية في مصر، أنّ مشروع "معا من أجل تنمية مصر"، أطلق مبادرة لتوزيع الملابس على العمالة اليومية والأسر المتضررة من الأوضاع الحالية جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.

والمشروع المقام تحت رعاية الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ومؤسسة مصر الخير، يهدف إلى ترسيخ روح الإخاء والتعاون بين الشباب المسلم والمسيحي في المجتمع المصري.

وذكرت الكنيسة الأسقفية، أنّ المبادرة جرى إطلاقها في مدينة منوف بمحافظة المنوفية، حيث جمع الشباب المسلم والمسيحي، البيانات الخاصة بعائلات المدينة الأكثر احتياجا، واستقبال التبرعات من الملابس، وتجهيزها على مدار شهر كامل لتصبح معدة للتوزيع، إيمانا من الشباب بدورهم المجتمعي تجاه أهل مدينتهم.