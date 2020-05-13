صور.. الكنيسة تنظم مأدبة إفطار لمرفق إسعاف بني سويف

نظمت إيبارشية بني سويف للأقباط الأرثوذكس، تحت رعاية الأنبا غبريال أسقف الإيبارشية، مأدبة إفطار بمقر مرفق الإسعاف، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحضر المائدة الدكتور إسلام عساف مدير المرفق، والإداريين والمسعفين وفريق مكافحة العدوى وسائقي المرفق.

كما أهدت الإيبارشية، المحافظة بكمية من المستلزمات الطبية لدعم جهود مجابهة وباء كوونا المستجد، فضلا عن تقديم 300 شنطة رمضانية لتوزيعها على العاملين والعاملات بمستشفيات الصدر والحميات.

وكانت الكنائس اتخذت قرارات بتعليق الصلوات والقداسات لحين إشعار آخر، منعا للتجمعات في إطار مواجهة فيروس كورونا.