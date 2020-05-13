الكنيسة تطلق "وقتك غالي" لمساعدة النساء في استثمار وقت الفراغ

أطلقت لجنة المرأة المنبثقة عن اللجنة المجمعية للأسرة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مبادرة لربات الأسر تحت عنوان "وقتكِ غالي"، لمساعدة الزوجات والأمهات على استثمار أوقات فراغهن بشكل ممتع وبَنَّاء بما يعود بالنفع عليهن وعلى أسرهن في ظل قضاء وقت أطول بالمنزل، بسبب حظر التنقل التي فرضته ظروف فيروس كورونا المستجد.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، في بيان له، إنّ مبادرة "وقتكِ غالي" تقدم لربة الأسرة 10 أفكار متنوعة تساعدها على إسعاد أسرها وإفادة وبناء فكرهم ووجدانهم، مشيرا إلى أنّ الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، سينشر تلك الأفكار تباعا.