أسامة أبو العطا عن دوره في بـ100 وش: الفيسبوك بقى مليان طلبات صداقة

"إيوة يا مراد.. يا واجعة رووبة.. اللي فات بلطي واللي جاي جمبري"، من الإفيهات الضاحكة التي أطلقها الفنان أسامة أبو العطا، والذي يجسّد شخصية المحامي صلاح طعيمة، الذي يسعى لإثبات عملية النصب التي تعرض لها "عمه غزال قبل" وفاته من خلال عصابة نيللي كريم وآسر ياسين خلال أحداث مسلسل بـ 100 وش.

وقال أسامة أبو العطا، لـ"الوطن"، إنه سعيد جدًا بردود الفعل الإيجابية التي حققها دوره في مسلسل بـ100 وش، موضحا: "تابعت جميع التعليقات وكل الكلمات التي على تم كتابتها على السوشيال ميديا كلمة كلمة، ولم أترك عبارة واحدة لم أقرأها بالرغم من كثرتها، وجعلتني في حالة من الانتشاء والسعادة، وممتن لكل من كلّف نفسه وبذل مجهودًا للتعبير عن إعجابه بدوري".

وقال "أبو العطا"، إنه بسبب دوره في بـ100 وش، انهالت عليه طلبات الصداقة عبر حسابه على فيسبوك، مضيفًا: كان لدي على حسابي الخاص نحو ألف شخص من أصدقائي السينمائيين الذين أعرفهم، ولكن بعد شخصية صلاح أصبح لدي 5 آلاف صديق و5 آلاف "ريكوست" ولا أستطيع قبولهم لأنه مفيش مكان خلاص، متابعا "الحقيقة أنا مبسوط جدًا، وأصدقائي بينصحوني بعمل صفحة جديدة لاستيعاب الجميع".