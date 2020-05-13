استمرار أعمال تطهير المنشآت الحكومية والصحية وشوارع البحيرة

نفذت محافظة البحيرة، حملة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين واستغلال خلو الشوارع من المارة، بامتثال المواطنين لقرار حظر التجول لتعقيم الشوارع وواجهات المحال والمنازل وأماكن الانتظار، بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التي تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.

ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عدة حملات مكثفة ومكبرة بالتنسيق مع إدارة البيئة، وأسفرت عن رش وتعقيم وتطهير نادى ضباط الشرطة وقرية المزين بزاوية غزال ودنشال بمركز ومدينة دمنهور.

وشارع الجمهورية والقضيب ومنطقة المنشية وبنك مصر ومنطقة عسكر وشارع المستشفى وعزبة عنبر ومساكن المحكمة الجديدة والزوبعة بحوش عيسى.

والشوارع الرئيسية والفرعية والمدارس والمساجد والمنازل بقريه بيبان وأيضًا الطرق والمحاور والمجمع الطبي، ومكتب البريد ودور العبادة بمركز ومدينة كوم حمادة

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار عمل تلك الحملات وتكثيفها للوصول إلى جميع الشوارع والمناطق وتعقيمها بالكامل.