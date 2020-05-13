30496 طالبا بالصف الأول الثانوي يؤدون اختبار الفلسفة في البحيرة

انطلقت اليوم الأربعاء، سابع امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي العام، حيث يؤدي الطلاب الامتحان إليكترونياً في مادة الفلسفة والمنطق لمدة ساعة ونصف خلال الفترة من الثانية عشر ظهرا وحتى الثالثة عصرا.

ويؤدى الاختبار الإلكتروني بالصف الأول الثانوي بمحافظة البحيرة عدد 30496 طالب وطالبة منهم 25678 انتظام و4818 خدمات.

وانعقدت غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم وغرف فرعية بجميع الإدارات التعليمية مع الإعلان عن أرقام تليفونات الغرف ومسؤولي التطوير والمعنيين للتدخل الفورى وحل أي مشكلة قد تطرأ وتوجيه الطلاب حيث يقومون بأداء الاختبار الإليكتروني من المنازل بعد أن تم تسليمهم جهاز التابلت وشريحة الاتصال الخاصة به.

وأشار الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن الطلاب سيقومون بأداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.