في يوم ميلاد مؤسس فيس بوك.. "زوكربرج" وقصة تأسيس الموقع الأشهر

يعتبر مارك زوكربيرج، مبرمج حاسوب أمريكي، المولود في مثل هذا اليوم 14 مايو 1984، في نيويورك، هو مؤسس موقع فيس بوك، والرئيس التنفيذي له، الذي صار أحد أغنى الشخصيات في العالم.

وفيس بوك هو موقع ويب، يعتبر أشهر وسائل التواصل الاجتماعي، مقره حاليا كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وتديره شركة "فيس بوك" شركة مساهمة، وبلغ عدد مستخدميه 2.23 مليار مستخدم، نشط شهري على مستوى العالم، حتى (30 يونيو 2018).

أما مؤسسه مارك زوكربرج، شغوفا بأجهزة الكمبيوتر منذ صغره، أنشأ برنامج مراسلة أطلق عليه اسم "زوكنت"، وذلك في سن الثانية عشرة، وفي عام 2003 ،عندما كان طالبا في جامعة هارفارد، تخصص في دراس علوم الحاسوب، وفي السنة الثانية بالجامعة، استخدم مهاراته في علوم الكمبيوتر لاختراق شبكة أمان جامعة هارفارد، ونجح في كتابة برنامج لموقع ويب أسماه فيس ماش ( Facemash)، ثمّ تمّ إغلاقه بعد عدّة أيام من قِبل الجامعة.

في عام 2004، تمّ إطلاق موقع جديد باسم ذا فيس بوك (The Facebook)، وذلك بهدف مساعدة طلاب جامعة هارفارد، في التعرّف على بعضهم البعض، وقام مارك بمساعدة بعض من زملائه الطلاب بتطوير الموقع، وتمّ تغيير اسم الموقع إلى فيس بوك (Facebook)، ثمّ تمّ إتاحة الموقع للاستخدام من أيّ شخص يبلغ من العمر 13 عاما،

منذ إنشائه، تجري الشركة الكثير من التطويرات على الموقع، كما يتلقى فيس بوك، عروضا مغرية لشراء حصص منه، ومن أبرزها قيام شركة مايكروسوفت، بشراء حصة بلغت 1.6٪ بقيمة 240 مليون دولار في 2007، حيث تم تقدير القيمة الإجمالية للموقع بنحو 15 مليار دولار.

وفي 2012، استحوذت شركة فيس بوك، على تطبيق إنستجرام بصفقة بلغت مليار دولار، وفي 2014 قامت الشركة بشراء تطبيق واتس آب بمبلغ 19 مليار دولار أمريكي،

في عام 2010، جاء مارك زوكربيرج في المركز 35 في قائمة أعلى زيادة في ثروته، التي زادت أكثر من ثلاثة أضعاف، لتقفز من ملياري دولار إلى 2.4 مليار دولار، وهكذا وأصبح مارك أصغر ملياردير في العالم.