47 ألف طالب بـ"أولى ثانوي" يؤدون امتحان الفلسفة بالدقهلية

قال علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن 47 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي، اليوم، دخلوا على منصة الاختبار لمادة الفلسفة والمنطق لمدة ساعة ونصف، وأنه تابع الامتحان من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية.

وأكد عبد الرؤوف، في تصريح صحفي، على التواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها لمتابعة سير أعمال الامتحانات الإلكترونية للطلاب لحظة بلحظة.

وأشاد وكيل الوزارة بالدور المتميز والتعاون الجاد من الجميع من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب وتذليل أي عقبات أمامهم قد تثير لديهم القلق والتوتر والرد الفوري على جميع استفساراتهم.