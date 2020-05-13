عاجل.. الصحة: 11.6 يوما متوسط فترة علاج مرضى كورونا في العزل

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ متوسط عدد أيام البقاء في مستشفيات العزل للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد لدى علاجهم يبلغ 11.6 يوما.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي انعقد بتقنية فيديو كونفرانس، اليوم، أنّ هناك 14 مستشفى عزل يعمل حاليا تابعا للوزرة، وهي: الصداقة، 15 مايو، النجيلة، أبو خليفة، العجمي، إسنا، قها، بلطيم، العجوزة، تمى الأمديد، وزايد آل نهيان، أبو تيج، وهليوبوليس.

وعقدت الوزيرة مقارنة بين أعداد الحالات المُحولة من مستشفيات الفرز إلى مستشفيات العزل والنزل المختلفة، في الفترة من 6 إلى 12 مايو الحالي، حيث استقبلت مستشفيات العزل 59% من الحالات، فيما استضافت النزل 41% من الحالات.

واستعرضت الوزيرة نسب شفاء الحالات حسب الفئة العمرية، والتي جاءت في أعلى مستوياتها في الأفراد الذين تبلغ أعمارهم من 30-39 عاما بمعدل 318 حالة، تلتها المرحلة العمرية 40-49 عاما بنسبة شفاء 288 حالة.