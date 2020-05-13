بينها التعاقد مع فنادق.. 4 مطالب لـ"الأطباء" من الصحة لحل أزمة كورونا

قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، إنّ النقابة خاطبت مجددا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن ظهور عدة مشكلات في مستشفيات العزل والحجر الصحي مؤخرا.

وأضاف الزيات، لـ"الوطن"، أنّ هناك مشكلة حقيقية ظهرت مؤخرا، تكمن في تأخير نقل الأطباء وأعضاء الفريق الطبي المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل، ما يترتب عليه تأخير عزلهم، وتأخير تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار إلى أنّ النقابة ورد إليها ملاحظات من الأطباء العاملين بمختلف الجهات، تفيد بأنّ هناك تكدسا بالمرضى في مستشفيات العزل التي تعمل حاليا، ما يترتب عليه أحيانا تأخير نقل المواطنين المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل حال الاحتياج لذلك، وأحيانا التأخير في نقل المصابين منهم بأعراض بسيطة لأماكن الحجر الأخرى المقررة بخلاف المستشفيات (مثل المدن الجامعية).

وأكد الزيات أنّ النقابة طالبت وزارة الصحة بتخصيص مستشفى أو أكثر، لعزل أعضاء الطواقم الطبية المصابين بالفيروس، موضحة أنّه من المعلوم أنّ سرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها أثر كبير في سرعة الشفاء، لافتة إلى أنّ هذه الطواقم هي التي نحتاجها بشدة لتصدر الصفوف لمكافحة الوباء، دفاعا عن سلامة الوطن، وبالتالي فمن الضروري أن نعمل على سرعة شفائها حتى تستطيع العودة بسرعة لممارسة دورها في مكافحة الوباء.

وأوضح أنّ النقابة دعت إلى سرعة فتح مستشفيات عزل جديدة بمختلف المحافظات طبقا لمؤشر الإصابات بكل محافظة، إضافة إلى زيادة أماكن الحجر غير العلاجية مثل المدن الجامعية، وسرعة تجهيزها لتتلائم مع المعايير المطلوبة لذلك، وحالة عدم كفاية عددها أو تجهيزاتها، فهناك مقترحا بالتعاقد مع بعض الفنادق لذلك.