بومبيو يزور إسرائيل في أول زيارة خارجية له منذ مارس

وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إلى إسرائيل في زيارة أولى بعد وقف الزيارات الخارجية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وأكد بومبيو أنه لا يزال هناك عمل يجب القيام به ضمن رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في المنطقة.

وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تل أبيب، اليوم: "تحدثت مع نتنياهو عن رؤية ترامب للسلام في المنطقة، ولا يزال هناك عمل يجب القيام به ضمن تلك الرؤية".

كان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتيناهو، قد صرح أمس، بأن إسرائيل على وشك تشكيل حكومة وحدة وطنية الخميس، لافتًا إلى أنها فرصة لتعزيز السلام على أساس التفاهمات التي توصل إليها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الاحتلال يعتقل 19 مواطنا بينهم 11 من "يعبد".. ويواصل محاصرة البلدة

واعتقلت قوات الاحتلال ليلة أمس وصباح اليوم، 19 فلسطينيا من الضفة بينهم 11 من بلدة يعبد، وثلاثة فتية من بيت لحم، ومواطن من مخيم الفوار الذي شهد مواجهات أدت إلى استشهاد الطفل زيد قيسية، 15 عاما، برصاص جيش الاحتلال، وإصابة آخرين.

وواصلت قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي، محاصرة يعبد، بالإضافة إلى شن عمليات اعتقال واسعة في صفوف المواطنين، كما اقتحمت قوات الاحتلال، أمس، مقام النبي صالح شرق بلدة إذنا غرب الخليل.

وأطلق حراس أمن إسرائليين النار على شاب فلسطيني، اليوم، بزعم تنفيذ عملية طعن حارس على مدخل مستشفى "شيبا تل هشومير" قرب "تل أبيب"، تبين لاحقا أن خلفيتها جنائية.

زوارق الاحتلال تعتقل صيادين اثنين في بحر غزة

وذكر موقع "والا" الإسرائيلي، أن حارس أمن يبلغ 21 عاما أصيب بجراح وجرى نقله إلى قسم الإنعاش الرئوي في المستشفى لتلقي العلاج، موضحًا أن شخصا مسلحا بسكين هاجم عناصر الأمن أمام مدخل المستشفى قبل أن يطلق النار عليه ويصاب بجراح، مشيرًا إلى أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقا في ملابسات الطعن وتبين أنها جنائية. أما في غزة فاعتقلت بحرية الاحتلال، ظهر اليوم، صيادين اثنين في بحر مدينة غزة، واستولت على مركبهما.