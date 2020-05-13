التنمية المحلية: لكل محافظ الحق في اتخاذ ما يلزم للوقاية من كورونا

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ كل محافظ يتخذ ما يراه مناسبا من قرارات للحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وعن فرض محافظ الشرقية غرامة من 100 لـ5 آلاف جنيه على كل سائق لا يرتدي الكمامة، أكد مساعد وزير التنمية المحلية، أنّ الوزارة تدعم اللامركزية في اتخاذ القرار.

وأوضح قاسم، أنّ الشرقية من المحافظات التي بها نسب مرتفعة من إصابات فيروس كورونا، وبالتالي للمحافظ الحق في اتخاذ ما يلزم من قرارات لمواجهة انتشار الوباء، في إطار الإجراءات الوقائية.

ولفت إلى أنّ الوزارة أرسلت إلى المحافظات بإلزام كل من يدخل دواوين الوزارة والمحافظات والأحياء، بارتداء الكمامة، سواء موظفين أو مواطنين، مشيرا إلى أنّ كل الجهات الحكومية تقريبا تلزم العاملين بارتداء الكمامة لمنع انتشار أي عدوى أو مرض.

وأكد قاسم أنّ الوزارة تناشد المواطنين بارتداء الكمامة واتباع وسائل التطهير والتعقيم، ومنع أي تجمعات حفاظا عليهم في الفترة الراهنة حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا.