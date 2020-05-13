رئيس رأس سدر يتابع تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا في مواقع العمل

أجرى المحاسب علي حماده رئيس مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروعات الخطة الاستثمارية الخاصة بالمدينة، ومدى تفعيل الإجراءات الاحترازية بين العاملين لمنع انتشار فيروس كورونا.

أكد رئيس المدينة، أنه جارٍ إعادة رصف وتأهيل طرق بالمجاورة الثانية بتقسيم فيلات الستميات، ضمن خطة المدينة لتطوير الطرق الداخلية، مشيرا إلى أن مشروع رصف طريق جامعة الملك سلمان أوشك على الانتهاء، لافتا إلى تواصل العمل بمحطة تحلية مياه البحر برأس سدر .

وشدد رئيس المدينة خلال الجولة، على ضرورة الالتزام التام باتخاذ العاملين كافة الإجراءات الاحترازية أثناء العمل حفاظا على صحة وسلامة العاملين.

وأكد على استمرار حملات الرش والتعقيم لكافة الوحدات السكنية و المنشآت الحكومية بالمدينة، مطالبا الأهالي بضرورة التعاون مع الجهات التنفيذية لتطبيق الإجراء الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.