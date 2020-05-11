حملات لتطهير الوحدات السكنية بأحياء مدينة رأس سدر

شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، اليوم الاثنين حملة موسعة لرش وتطهير وتعقيم الأحياء السكنية، في إطار خطتها لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال المحاسب علي حمادة، رئيس المدينة، أن الحملة قامت بتعقيم وتطهير منطقة إسكان تقسيم الستميات، ومختلف وحدات الإسكان بأحياء المدينة، ومبني مجلس المدينة، والسنترال، والبريد.

وأضاف أنه جرى أيضًا رش جميع الشوارع المؤدية لتلك المناطق و مداخل البنايات السكنية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد على رش وتعقيم جميع الوحدات السكنية بمنطقة أرض الجمعية، وتجمعات قرية أبوصويرة، ورأس مسلة و أبورزق، وحي السادات، حفاظا علي سلامة المواطنين.