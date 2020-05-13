التمسوها في وتر العشر الأواخر من رمضان.. 5 ليالٍ قد تكون ليلة القدر

يستعد المسلمون حول العالم بدايه من الليلة، لإحياء ليلة القدر التي تكون في العشر الأواخر من رمضان، من الليالي الوترية.

وذكرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّ ليلة القدر تكون من الليالي الوترية، وأوضحت بعض المعلومات عنها كما يلي:

ليلة 21 تبدأ مع مغرب الأربعاء 20 رمضان وتنتهي فجر الخميس 21 رمضان. ليلة 23 تبدأ مع مغرب الجمعة 22 رمضان وتنتهي فجر السبت 23 رمضان. ليلة 25 تبدأ مع مغرب الأحد 24 رمضان وتنتهي فجر الاثنين 25 رمضان. ليلة 27 تبدأ مع مغرب الثلاثاء 26 رمضان وتنتهي فجر الأربعاء 27 رمضان. ليلة 29 تبدأ مع مغرب الخميس 28 رمضان وتنتهي فجر الجمعة 29 رمضان.

وأكدت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، أنّ دعاء ليلة القدر المؤكد، هو "اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا".