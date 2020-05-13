عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ الإسكندرية يلتقي عمدة مدينة باڤوس القبرصية

التقي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فيدوناس فيدونوس عمدة مدينة باڤوس القبرصية، وذلك لبحث سبل تعزيز اتفاق التأخي الذي وقع بين المدينتين عامي 2018 و2019. وكذا بحث آليات التعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد علي كلا المدينتين لاسيما مع اعتمادهما على السياحة، ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ.

وخلال اللقاء، أكد محافظ الإسكندرية على ضرورة تفعيل بنود اتفاقية التآخي بين الجانبين لاسيما أن هذا الاتفاق يؤكد على عمق العلاقات بين مصر وقبرص، وبين الإسكندرية وباڤوس، مرحبا بكافة أشكال التعاون التي من شأنها تعزيز العلاقات والخطط المستقبلية بين المدينتين.

وأوضح أن اتفاقية التوأمة بين الإسكندرية وباڤوس تتضمن في بنودها التعاون في مجالات الثقافة والسياحة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والشباب والرياضة والنواحي الاجتماعية وغيرها من المجالات ذات اللهتمام المشترك و الذي سيعود بالنفع على المدينتين.

من جانبه، أكد عمدة باڤوس علي استمرار التعاون بين الجانبين، وتعزيز اتفاقية إنشاء خط طيران بين المدينتين بحيث تكون بافوس مركز للسياح الأوروبيين والروس لزيارة الإسكندرية، مشيرا إلي أنه سيقوم بإرسال خطاب نوايا مشترك بتوقيعه وتوقيع محافظ الإسكندرية يوجه لشركة راين أير" "Rayan Air" التي ستتولى خط الطيران بين المدينتين.

وتطرق الحديث عن تعديات أزمة كورونا والوضع الحالي لفيروس كورونا كوفيد-19 وما ترتب عليه من تداعيات اقتصادية أثرت بالسلب علي مدينة الإسكندرية، وكذا مدينة بافوس التي يعتمد اقتصادها على السياحة بنسبة 60%.