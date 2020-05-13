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وزيرة الصحة: 28 مليون جنيه تكلفة الخدمة للعائدين من الخارج في 6 أيام

كتب:

محمد مجدي
03:38 م | الأربعاء 13 مايو 2020
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان

الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن التكلفة المالية لرحلات المصريين العالقين في الخارج والتي تم حجرها صحيا من خلال سلطات الحجر الصحي في الفترة من 3 حتى 9 مايو الجاري، بلغت نحو 28 مليون جنيه.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال مشاركتها في اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد، اليوم، بتقنية "فيديو كونفرانس"، أن تلك التكلفة تتضمن إجراء تحاليل الفحص السريع وPCR والخدمات الطبية بأماكن العزل.

وأوضحت أن "الحجر الصحي" للعائدين يتم في كل من محافظات: "مطروح، القاهرة، البحر الأحمر، دمياط، السويس، بورسعيد، أسوان، جنوب سيناء، الأسكندرية، والجيزة".