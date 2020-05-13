وزيرة الصحة: 28 مليون جنيه تكلفة الخدمة للعائدين من الخارج في 6 أيام

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن التكلفة المالية لرحلات المصريين العالقين في الخارج والتي تم حجرها صحيا من خلال سلطات الحجر الصحي في الفترة من 3 حتى 9 مايو الجاري، بلغت نحو 28 مليون جنيه.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال مشاركتها في اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد، اليوم، بتقنية "فيديو كونفرانس"، أن تلك التكلفة تتضمن إجراء تحاليل الفحص السريع وPCR والخدمات الطبية بأماكن العزل.

وأوضحت أن "الحجر الصحي" للعائدين يتم في كل من محافظات: "مطروح، القاهرة، البحر الأحمر، دمياط، السويس، بورسعيد، أسوان، جنوب سيناء، الأسكندرية، والجيزة".