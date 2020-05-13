3700 طالب يؤدون امتحانات الفلسفة والمنطق بالسويس

أدى طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة السويس، والبالغ عددهم 3700 طالب، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2019/2020، اليوم الأربعاء، بنظام التابلت في المنازل مادة الفلسفة والمنطق، نظرًا لتعليق الدراسة في المدارس بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت سلمى الشاعر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، إن طلاب الصف الأول الثانوي في المحافظة، سيؤدون الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم وغرف فرعية بجميع الإدارات التعليمية مع الإعلان عن أرقام تليفونات الغرف ومسؤولي التطوير والمعنيين للتدخل الفوري وحل أي مشكلة قد تطرأ.

وأضافت الشاعر، في تصريحات صحفية اليوم، أن عدد الطلاب المقيدين بإدرات شمال وجنوب والجناين 3700 طالب وطالبة مقيدين بـ29 مدرسة، مشيرا إلى أن كل مدرسة يتابعها مسؤولي الإحصاء الإلكترونية وقسم الإحصاء بالمديرية يتابع جميع الطلاب ودخولهم على نظام الإلكتروني وفق كود كل طالب.